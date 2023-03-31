Трампу виcунуто понад 30 пунктів обвинувачень, пов’язаних із бізнес-шахрайством, − CNN

Його очікують у суді у вівторок.

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунуто понад 30 пунктів обвинувачень, пов’язаних із бізнес-шахрайством. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Раніше в четвер речник окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга заявив, що офіс зв’язався з адвокатом Трампа, щоб “узгодити його здачу” для пред’явлення звинувачення за “обвинувальним актом Верховного суду, яке залишається закритим”.

“Інструкції будуть надані, коли буде обрано дату пред'явлення обвинувачення”, − додало джерело.

Пізніше видання з посиланням на кілька джерел повідомило, що Дональд Трамп постане перед судом у вівторок. Очікується, що головуватиме суддя Хуан Мерчан.

Адвокат експрезидента Кріс Кіс також назвав звинувачення Трампа “найнижчою точкою в історії нашої системи кримінального правосуддя”.

“Те, що колись було найбільш шанованою та шанованою окружною прокуратурою в країні, повністю знищено опортуністичним політиком, який, як і багато інших, прагне заробити на бренді Трампа”, – сказав він.

“Повна відсутність правових підстав у поєднанні з політично цілеспрямованим характером судового переслідування повинні вселяти страх у кожного громадянина цієї країни, незалежно від його поглядів щодо президента Трампа”, − додав адвокат.

Нагадаємо, Велике журі присяжних Мангеттена висунуло обвинувачення Дональду Трампу після розслідування справи про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. Таким чином він став першим колишнім президентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення.

Конкретні звинувачення поки невідомі, обвинувачення, ймовірно, буде оголошено найближчими днями, повідомляє New York Times.