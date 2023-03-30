Росія має намір відправити делегацію до Північної Кореї, аби отримати більше зброї, - Білий дім

Росія має намір відправити свою делегацію до Північної Кореї, оскільки потребує більше зброї від Пхеньяну.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"У нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси з Північної Кореї. Ми також розуміємо, що Росія прагне направити делегацію до Північної Кореї. І що Росія пропонує Північній Кореї продовольство в обмін на боєприпаси", - сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, в центрі спроби Росії обійти західні санкції перебуває торговець зброєю Ашот Мкртичов. Щодо нього США застосували обмежувальні заходи, звинувативши у спробі стати посередником при укладенні угоди між Росією та Північною Кореєю щодо постачання зброї.

"З цим новим статусом вигнанця також виникають ризики для тих, хто надає йому підтримку, оскільки ми без вагань переслідуватимемо таких суб'єктів у майбутньому", - сказав Кірбі і пообіцяв "продовжувати виявляти, викривати і протидіяти спробам Росії придбати військову техніку" чи обладнання з Північної Кореї або будь-якої іншої держави, яка готова підтримати війну в Україні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Ірану і Росії обговорили закупівлю зброї для війни в Україні. Обидві держави перебувають на завершальній стадії підписання угоди про співпрацю.

The Wall Street Journal також повідомляло, що РФ допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне більш тісної співпраці у кіберсфері.