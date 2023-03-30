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Гурт Kalush став амбасадором штурмової бригади Нацполіції "Лють"

Підписання меморандуму відбулось під час зустрічі бійців бригади "Лють" та учасників гурту Kalush Orchestra.

Гурт Kalush став амбасадором штурмової бригади Нацполіції "Лють"
Фото: Пресслужба Нацполіції України

Командир штурмової бригади Нацполіції "Лють" Олександр Нетребко та соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк підписали меморандум про амбасадорство.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

“Як амбасадор бригади учасники гурту поширюватимуть інформацію про поліцейську “Лють”, зокрема, й за кордоном”, - йдеться у повідомленні. 

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Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк передав бійцям бригади знамениту рожеву панаму з підписами учасників “Kalush Orchestra”, яка стала символом минулорічного “Євробачення”.

Нагадаємо, в Україні триває формування штурмових бригад в складі МВС. Зокрема, одразу три підрозділи об’єднуються в штурмову бригаду "Лють". В неї увідуть полки спецпризначення "Цунамі" та "Сафарі" а також батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова". 

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