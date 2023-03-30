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Український інститут відкрив у Німеччині перше закордонне представництво

Його завдання - популяризувати українську культуру в Німеччині та розвивати зв’язки українських митців і науковців з німецькими колегами.

Український інститут відкрив у Німеччині перше закордонне представництво
Фото: УІ

29 березня у Берліні відкрилося перше представництво Українського інституту за кордоном. Про це повідомила пресслужба УІ. 

Команда представництва складатиметься з чотирьох осіб, які були обирані через відкритий конкурс. За підсумками конкурсу керівницею представництва Українського інституту в Німеччині стала Катерина Рітц-Ракул. Катерина захистила дисертацію з сучасної літератури, а також є засновницею ГО KUL'TURA. Працює перекладачкою, авторкою та культурною менеджеркою в Берліні понад 20 років. 

У 2023 році команда представництва Українського інституту в Німеччині готує низку подій, серед них – концерти та презентації музичних гуртів у Гамбурзі, виставку українського мистецтва у Дрездені, театральні постановки у Кьольні, дискусії у Вісбадені, стенд з українською літературою у Франкфурті та інші. 

«Відкриття представництва Українського інституту МЗС у Німеччині – це знакова подія для наших двосторонніх відносин та свідчення зростаючого впливу української культурної дипломатії в Європі. Разом із моєю німецькою колегою Анналеною Бербок ми вітаємо цей історичний крок, який дозволить німецькому суспільству глибше зрозуміти Україну та українців. Ми прагнемо посилювати взаємодію не лише між урядами, але і між інституціями, науковцями, митцями, громадськими діячами, бізнесом, експертними середовищами. Це закладає підвалини міцних і стратегічних відносин» - повідомив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. 

Офіційне відкриття представництва Українського інституту в Німеччині
Фото: УІ
Офіційне відкриття представництва Українського інституту в Німеччині

Офіційне відкриття у Берліні відвідали більше 300 гостей, серед них – політики, журналісти та представники громадського сектору, культурні діячі з Німеччини та України. До присутніх із вітальним словом звернувся посол України в Німеччині Олексій Макєєв, уповноважений з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Матіас Люттенберг, директор програм Європи та Євразії Open Society Foundation Антон Артем'єв, генеральний координатор українських проєктів у Гете Інституті, Марк-Андре Шмахтель. Про плани Інституту та майбутні проєкти розповіли генеральний директор Володимир Шейко, виконавча директорка Соломія Боршош, керівниця Українського інституту в Німеччині Катерина Рітц-Ракул.

Культурну програму вечора відкриття представили українські митці. Зі сцени прозвучали музично-сценічні читання «Green Corridor» від режисерки Олени Апчел у супроводі національного президентського оркестру. Пройшов музичний перформанс від Маріанни Клочко, та виставка українських плакатів воєнного часу й презентація документального фільму у VR про українське мистецтво та митців під час війни.

Офіційне відкриття представництва Українського інституту в Німеччині
Фото: УІ
Офіційне відкриття представництва Українського інституту в Німеччині

Відкриття представництва в Німеччині стало можливим завдяки тристоронньому партнерству між Українським інститутом, Ґете-Інститутом та Фондом відкритого суспільства за підтримки Посольства України в Німеччині. 

Нагадаємо, у дрезденському Альбертінумі покажуть українське мистецтво за останні 100 років.

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