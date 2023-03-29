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"Дія" відкрила голосування за національне журі Євробачення-2023

Голосування триватиме до 5 квітня.

"Дія" відкрила голосування за національне журі Євробачення-2023
Фото: Вікіпедія

З 29 березня по 5 квітня у мобільному застосунку "Дія" проходить голосування за склад національного журі, яке буде оцінювати учасників у другому півфіналі та фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023.

Громадяни України віком від 14 років можуть віддати один голос за одного члена журі, якого треба обрати зі списку кандидатів. Щоб проголосувати, потрібно відкрити розділ "Послуги" та натиснути на "Опитування".

Кандидати на участь в національному журі Євробачення 2023:

  • співачка та авторка пісень Roxolana

  • оперна співачка Олена Гребенюк

  • засновник гурту "ADAM", вокаліст, композитор Михайло Клименко

  • українсько-венесуельський співак, хореограф Амадор Лопес

  • заслужена артистка України Тоня Матвієнко

  • учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко

  • фронтмен і засновник гурту "СКАЙ" Олег Собчук

  • співачка Світлана Тарабарова

  • композитор, піаніст Євген Хмара

  • хореографка-постановниця Олена Шоптенко

За результатами голосування сформують рейтинг: п'ятеро кандидатів з найбільшою кількістю голосів отримають пропозицію стати членами національного журі Євробачення 2023. Головою журі стане кандидат, який отримає найбільшу кількість голосів під час опитування.

Українці вперше за час участі країни в Євробаченні обиратимуть склад національного журі через голосування. Раніше національне журі формувала Національна суспільна телерадіокомпанія України на підставі вимог Європейської мовної спілки (ЄМС). В попередні роки неодноразово виникало суспільне незадоволення стосовно оцінок, які журі від імені нашої країни ставило конкурсантам.

Нагадаємо, під час Євробачення в Ліверпулі пройде фестиваль на підтримку України. Серед проєктів –підводна дискотека "Парад синьо-жовтих підводних човнів", та Ліверпульський собор як вагон евакуаційного потягу.

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