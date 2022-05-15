Ткаченко присоромив українське журі Євробачення за оцінки представникам Литви і Польщі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив свою особисту позицію щодо оцінки, яку журі від України поставило представникам Польщі та Литви. Міністр назвав литовців і поляків нашими найближчими друзями в Європі і заявив, що ця оцінка в жодному разі не відображає справжнє ставлення українців до них.

Він наголосив, що виступ представника Британії, якому українське журі віддало найвищий бал, був крутим. Але поставити полякам та литовцям 0 балів – це, за словами Ткаченка, "дуже соромно".

"Народ України вам поставив 12! Ваша підтримка України є неоціненною. Наша вдячність та прихильність до вас – є такою ж. І хоча конкурс не є політичним, то це і не політика – це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах. І сподіваюсь, що це все на довгі довгі роки", – написав у фейсбуці міністр культури. "Дорогі польський та литовський народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога – спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом", – додав Олександр Ткаченко.

Зауважимо, що польське та литовське професійне журі дали Україні 12 балів. Таку саму оцінку виступу українців дали глядачі цих країн.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбувся в ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин. Перемогу здобув український гурт KALUSH Orchestra. Українці отримали 631 голос. Глядацьке голосування стало абсолютним рекордом в історії "Євробачення" і принесло 439 балів.

KALUSH із піснею "Стефанія" у фіналі виступали під номером 12. Пісня, записана повністю українською мовою, присвячена мамі фронтмена Олега Псюка.

Наприкінці свого конкурсного виступу лідер гурту звернувся із закликом на підтримку захисників Маріуполя, попри те, що за політичну заяву учасникові конкурсу загрожувала дискваліфікація. Після його слів пошуковий запит слова "Азовсталь" у Google збільшився у кілька разів.

На пресконференції після завершення Євробачення Псюк заявив, що KALUSH не боялись дискваліфікації: привернути увагу світу до "Азовсталі" – важливіше.