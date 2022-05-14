Після виконання пісні соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

Втім, такий заклик може призвести до дискваліфікації гурта, бо порушує правила "Євробачення".

Пізніше полк "Азов" у Twitter подякував гурту за підтримку: "Дякуємо гурту KALUSH ORCHESTRA за підтримку! Слава Україні!"

Дякуємо гурту KALUSH ORCHESTRA за підтримку! Слава Україні! 🇺🇦 pic.twitter.com/68IGDrYYSr — АЗОВ (@Polk_Azov) May 14, 2022

Нагадаємо, представник України, гурт Kalush Orchestra, пройшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. У півфіналі, який напередодні ввечері відбувся в Pala Olimpico в італійському Турині, змагалися артисти з 17 країн. Українці виступали шостими з піснею Stefania.