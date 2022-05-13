Українські танцівники представлять у Берліні балет на музику Radiohead

Балетне шоу Radio&Juliet & Quatro спрямоване на підтримку постраждалих у війні.

27 травня в межах ініціативи #supportUkraine в берлінському Театрі на Потсдамській площі покажуть балетне шоу Radio&Juliet & Quatro.

Балет Radio & Juliet — це симбіоз мінімалістичної постановки румунського хореографа Едварда Клюге та музики британського гурту Radiohead. Постановка, створена у 2005 році, мала успіх у Європі, США та Азії.

За заявою організаторів, головна мета шоу — підтримати Україну. Усі одержані з продажу квитків кошти підуть до благодійного фонду Tabletochki, який підтримує постраждалих від війни в Україні. Зокрема, допомагає сім’ям в евакуації, медикам з оснащенням лікарень та орендою амбулаторних квартир, здійснює психологічну допомогу.

Нагадаємо, що 17 березня від обстрілів загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин.