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Kyiv Symphony Orchestra зіграв українську музику XVIII-XX ст. у містах Польщі та Німеччини

Оркестр здійснив концертний тур “Voice of Ukraine” з національною програмою

Kyiv Symphony Orchestra зіграв українську музику XVIII-XX ст. у містах Польщі та Німеччини
KSO в Ельбській філармонії
Фото: Ельза Жеребчук

Kyiv Symphony Orchestra виступив у Варшаві та Лодзі, а також упродовж семи днів зіграв сім концертів у різних залах Німеччини. Оркестр під керівництвом Луїджі Ґаджеро щодня виступав на новій локації, зокрема й у найвизначніших європейських залах — Гевандхаусі в Ляйпцигу, Берлінській філармонії та Ельбській філармонії у Гамбурзі. 

Виступи були некомерційними, а гроші з квитків концертні майданчики передали у благодійні фонди на підтримку України.

Для свого туру колектив підібрав твори, що представляють українську оркестрову музику від її зародження у 1770–х роках до шедеврів XX століття: Симфонія №1 До мажор Максима Березовського, Симфонія №3 (оригінальна версія) Бориса Лятошинського, Увертюра до опери “Тарас Бульба” Миколи Лисенка, “Мелодія ля мінор” Мирослава Скорика. 

KSO у Берлінській філармонії
Фото: Ельза Жеребчук
KSO у Берлінській філармонії

Концерти у Німеччині відбулися в кооперації оркестру з відомими німецькій публіці українськими скрипалями молодої генерації Діаною Тіщенко та Олексієм Семененком. У їхньому виконанні прозвучали “Мелодія” Мирослава Скорика та Поема Ернеста Шоссона. Окрім цього, на біс Олексій Семененко виконував Серенаду Валентина Сильвестрова. 

На знак солідарності з Польщею, яка підтримала концертний тур, у Варшаві та Лодзі Kyiv Symphony Orchestra зіграв також “Fantasia brilliante” польського композитора Генріха Венявського, а в німецьких містах - “Bucolica” Влодзімежа Котонського. З оркестром виступав соліст Януш Вавровський — єдиний виконавець у Польщі, який грає на скрипці Страдіварі. 

KSO у Гевандхаусі, Ляйпциг
Фото: Ельза Жеребчук
KSO у Гевандхаусі, Ляйпциг

Наприкінці кожного концерту Kyiv Symphony Orchestra виконували Гімн України. Він супроводжувався співом українців, які були присутні в залі та вивішували українські прапори на балконах. 

Нагадаємо, у лютому Kyiv Symphony Orchestra під орудою диригента Міхеїла Менабде зіграв концерт “Romeo and Juliet / Ромео і Джульєтта” у бальній залі готелю Hilton Kyiv.

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