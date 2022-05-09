Євробачення-2022: солодкі конфронтації

14 травня у Турині відбудеться фінал конкурсу «Євробачення». Якщо вам здалося, що час для розваг ще не настав, це частково правда. З одного боку, учасники «Eurovision 2022» не продемонструють будь яких музичних сюрпризів, у складі фестивалю не виявилося яскравих провокаторів чи нових сенсацій. З іншого боку, цікаво буде спостерігати за підтримкою музичної спільноти, яка за прогнозами може вилитись у перемогу Kalush Orchestra.

Фото: EPA/UPG

Передісторія

Конкурс пісні та амбіцій «Євробачення» цього року відбувається у 66 раз. Зазвичай він збирає артистів, які з'їжджаються з різних країн Європи (і чомусь Австралії) та виконують ритмічні пісні для радіостанцій й шкільних дискотек. Організацією шоу займаються професійні концертні контори приймаючої країни, намагаючись створити світло-музичний карнавал, побудувати виставку досягнень шоу-бізнесового господарства.

У 2021 році переможцем конкурсу стала італійська група Måneskin, що традиційно визначилося методом народного голосування під час конкурсного фіналу. До цього моменту артисти з Італії перемагали на «Євробаченні» двічі, у 1964 та 1990 роках.

Фото: EPA/UPG

Турин

Незважаючи на те, що Måneskin - уродженці Риму, на проведення “Євробачення 2022” могло претендувати будь-яке італійське місто з необхідною інфраструктурою. Бажання провести такий великий захід виявилося гарним іспитом для локальної влади Італії, яка знайшла у багатьох випадках неготовність міст до зустрічі з міжнародними культурними делегаціями та необхідності підготувати концертний зал, що вміщує до 10.000 глядачів одномоментно. Право проведення фестивалю, обійшовши близько 20 міст-конкурентів, отримав Турин з його спортивно-концертною ареною «Пала Альпітур», збудованою для змагань Зимової Олімпіади 2006 року.

Новим слоганом конкурсу була обрана фраза The Sound of Beauty (Звук Краси), яка повинна натякати на все тісніше переплетення музики та візуальних мистецтв, але також відсилати глядача до теми вивчення наукою звукових хвильових явищ. За словами організаторів, їм здалося важливим згадати про швейцарського вченого Ганса Дженні, який відкрив «кіматики» - візуальні відображення звукових хвиль, які тепер стали основою для заставок телевізійної трансляції фестивалю.

Фото: instagram.com/palaalpitour Концертний зал Пала-Альпітур в Турині

Мамуд

Господиню цьогорічного фестивалю - Італію - буде представляти дует романтичних хлопців - Mahmood and Blanco. Як і у випадку з Måneskin, їхня можливість участі на «Євробаченні» з'явилася завдяки щорічному фестивалю у Сан-Ремо. На його сцені відбувається відбір артиста, який стане італійським делегатом на «Євробаченні».

Цікаво, що цього року свою нову пісню та бажання конкурувати з молоддю показав Джанні Моранді, популярний італійський співак, якому виповнилося вже 77 років. Його дуже добре прийняла публіка, у підсумку він посів третє місце в загальному конкурсному списку - хоча така активність Моранді здається курйозом, адже він одного разу вже виступав на «Євробаченні», в 1970 році.

Фото: EPA/UPG Mahmood and Blanco на церемонії відкриття пісенного конкурсу Євробачення в Турині, 8 травня 2022 р.

Але й Мамуд уже пробував свої сили на конкурсі «Євробачення» два роки тому, причому досить успішно, посівши друге місце. Тоді італійська редакція журналу Forbes навіть помістила співака в 30Under30 - перелік найвпливовіших молодих людей країни. Його справжнє ім'я – Алессандро Махмуд. Він відкритий гей з єгипетським корінням, чиї пісні в Італії шалено популярні, але чия особистість викликає бурхливе обурення у деяких політичних діячів. Зокрема, у Маттео Сальвіні, колишнього міністра внутрішніх справ Італії, який не приховує обурення від успіхів співака з арабським обличчям. Незважаючи на це, Мамуд продовжує розвивати свою кар'єру, що швидко йде вгору, минулого року він випустив другий альбом і записав досить зворушливу пісню «Brividi» разом з репером Blanco, яка й прозвучить у фіналі «Євробачення».

Тенденції

Останні 10-15 років, окрім пошуку рецепта ідеального міжнародного хіта, музичні продюсери та артисти «Євробачення» займалися передбаченням символів, які точно сподобаються глядачеві. Деякі музиканти робили ставку не на власне пісню, а на брутальний образ або легку провокацію. Найвдалішим прикладом у цьому ряду може бути фінський гурт Lordi, що виступає в костюмах монстрів і чудовиськ, і який у 2006 році підкорив глядачів «Євробачення» піснею «Hard Rock Hallelujah».

За великим рахунком, минулорічна перемога Måneskin також стала результатом успішного експерименту зі стилем у рамках поп-музичного конкурсу. І ось, що впадає у вічі на «Євробаченні 2022» - це повна відсутність провокації чи виходу учасниками конкурсу за межі поп-пісні. Здається, що ця цукрова вата творів про нерозділене кохання та надривні самокопання дещо зменшить інтерес глядачів до конкурсу в найближчий час.

Фото: EPA/UPG «Zdob si Zdub» у перший день репетицій в Мадриді, 15 квітня 2022 року.

Серед позитивних змін, що відбулися нещодавно, виявився тренд на виконання пісень рідними мовами. Цього року у композиціях конкурсу буде чутно сербську, голландську, болгарську, ісландську, словенську та інші мови. До речі, гурт із Болгарії потрапив у дивну ситуацію: її вокалісту загрожує 5 років в'язниці через погрози колишній подружці, але, здається, на «Євробаченні» він ще встигне виступити. Румунською співатиме гурт Zdob si Zdub, який представляє Молдову вже втретє. Російська мова на фестивалі не звучатиме, Росія дискваліфікована.

Фаворити

Найіменитішим артистом конкурсу, мабуть, стане фінський гурт The Rasmus, який заробив солідний комерційний успіх та нескінченні ротації на музичних каналах ще 20 років тому. Їхня нова пісня «Jezebel» присвячена жінці, яка має внутрішню силу та впевненість у свободі свого вибору. Здається, у власних силах The Rasmus були до кінця не впевнені, і для того, щоб привести композицію в ідеальний вигляд, запросили американського продюсера Desmond Child.

Фото: EPA/UPG The Rasmus на церемонії відкритті Євробачення в Турині, 8 травня 2022 року.

Британія відправила на конкурс популярного блогера Сема Райдера. Він близько десяти років працював сесійним гітаристом і співаком у різних колективах, але великої популярності не заробив, і навіть якоїсь миті все покинув, переїхавши на Гаваї, де відкрив веганське кафе. Успіх з'явився зненацька, в локдаун 2020 року, коли Сем почав викладати в TikTok свої кавер-версії популярних хітів. За наступний рік співак уклав контракт із компанією Parlophone та записав сольний альбом, який досить швидко набрав 100 мільйонів завантажень у стрімінгових сервісах.

Фото: EPA/UPG Сем Райдер прибуває на церемонію відкриття Євробачення в Турині, 8 травня 2022 року.

Ще більше шансів на перемогу у шведки Корнелії Якобс, дочки вокаліста колись популярного у Скандинавії хеві-метал гурту The Poodies. Корнелія вже пробувала свої сили у відборі на «Євробачення» у складі дівочого ансамблю 2011-го, але нинішня спроба стала більш вдалою. Вона виконує пісню про жорстоке розставання “Hold Me Closer”, і в ній звучить та невловима магія поп-музики, якою славляться сонграйтери Швеції.

Фото: EPA/UPG Корнелія Якобс

Дуже зворушлива композиція у співачки S10 із Нідерландів, але мабуть надто сумна. На її тлі надмірно зухвалим і надміру сексуальним здається номер іспанки Шанель Терреро. Проте саме у цьому калейдоскопі настроїв і ховається інтерес до «Євробачення», шоу з невідомим фіналом. Хоча, у нинішньому випадку, все більш-менш ясно.

Фото: EPA/UPG Шанель Терреро на церемонії відкриття Євробачення в Турині, 8 травня 2022 року

Фінал

Це видається трохи дивним, але продюсери і букмекерські контори ще ніколи так чітко не називали майбутнього переможця. На їхню думку, наступний конкурс «Євробачення» пройде в Україні. Відрив по очках між українською бандою Kalush Orchestra та іншими учасниками конкурсу, швидше за все, буде дуже суттєвим, на користь наших. Як би штучно не розвивалася тема про культуру поза політикою, в інформаційному світі неможливо розділити їхній вплив один на одне, і підтримка України з боку музичної спільноти виявить себе. У будь-якому випадку, репер Kalush та його друзі на сцені виглядають справжнім, повним життям гуртом, який знає, як рухатися в ритмі «диких танців». Тобто, так їх сприйматиме європейський слухач, як згусток тієї ж неконтрольованої енергії, про яку колись співала на «Євробаченні» Руслана. У цьому ключі цікавий також казус, який стався під час українського відбору з рокіровкою Аліни Паш на Kalush Orchestra. Образ України на сцені фестивалю змінився від силуету рефлексуючої красуні до хуліганів, що заряджають енергією та впевненістю.

Чи збудуться всі прогнози найкращим для українських артистів чином, стане відомо за кілька днів. Але за будь-якого результату - ми ж знаємо, що Україна непереможна.