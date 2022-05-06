Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко

5 травня у США помер український письменник та сценарист Сергій Дяченко. Про це повідомила у Facebook його дружина та співавторка Марина Дяченко.

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром. Кандидат біологічних наук. 1989 року закінчив сценарний факультет ВДІКу.

Член Союзу кінематографістів СРСР з 1987 року, Союзу письменників СРСР з 1983 року. Лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка 1987 року разом з режисером Анатолієм Борсюком, оператором Олександром Фроловим за повнометражний науково-популярний фільм «Зірка Вавилова» Київської кіностудії науково-популярних фільмів. Автор кіносценаріїв до фільмів: «Микола Вавилов», «Голод-33», «Гетьманські клейноди», «Генетика і ми», «Природи міцні затвори», «Совість у білому халаті», «Академік Беляев», «Зірка Вавилова» т інших. До 2009 року жив і працював у Києві, потім - у Москві. У 2013 році разом з дружиною переїхав з Росії у США.

На загальноєвропейській конференції фантастів «Єврокон-2005» в Глазго разом з Мариною Дяченко визнаний найкращим письменником-фантастом Європи. У співавторстві з нею написав 25 романів, десятки повістей та оповідань, кілька дитячих книжок. Працював у жанрі «м-реалізму» та жанрах наукової фантастики, фентезі та казок.

Найвідоміші твори Дяченків - трилогія «Відьмине століття» (1997–2020), дилогія Vita Nostra (2007, 2021).

Після російського вторгнення в Україну 2014 року, у РФ вийшло чотири фільми і серіали, зняті за сценарієм подружжя Дяченків.

Нагадаємо, 22 лютого помер поет-"шістдесятник" Іван Дзюба. Йому було 90 років.