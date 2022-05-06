У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
ГоловнаКультура

Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко

На «Єврокон-2005» в Глазго подружжя Дяченків визнали найкращими фантастами Європи

Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко
Фото: facebook\Марина Дяченко

5 травня у США помер український письменник та сценарист Сергій Дяченко. Про це повідомила у Facebook його дружина та співавторка Марина Дяченко.

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром. Кандидат біологічних наук. 1989 року закінчив сценарний факультет ВДІКу. 

Член Союзу кінематографістів СРСР з 1987 року, Союзу письменників СРСР з 1983 року. Лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка 1987 року разом з режисером Анатолієм Борсюком, оператором Олександром Фроловим за повнометражний науково-популярний фільм «Зірка Вавилова» Київської кіностудії науково-популярних фільмів. Автор кіносценаріїв до фільмів: «Микола Вавилов», «Голод-33», «Гетьманські клейноди», «Генетика і ми», «Природи міцні затвори», «Совість у білому халаті», «Академік Беляев», «Зірка Вавилова» т інших. До 2009 року жив і працював у Києві, потім - у Москві. У 2013 році разом з дружиною переїхав з Росії у США.

На загальноєвропейській конференції фантастів «Єврокон-2005» в Глазго разом з Мариною Дяченко визнаний найкращим письменником-фантастом Європи. У співавторстві з нею написав 25 романів, десятки повістей та оповідань, кілька дитячих книжок. Працював у жанрі «м-реалізму» та жанрах наукової фантастики, фентезі та казок.

Найвідоміші твори Дяченків - трилогія «Відьмине століття» (1997–2020), дилогія Vita Nostra (2007, 2021).

Після російського вторгнення в Україну 2014 року, у РФ вийшло чотири фільми і серіали, зняті за сценарієм подружжя Дяченків. 

Нагадаємо, 22 лютого помер поет-"шістдесятник" Іван Дзюба. Йому було 90 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також