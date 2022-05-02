Ед Ширан та "Антитіла" випустили спільний трек

Британський співак Ед Ширан та українська група "Антитіла" випустили спільний трек під назвою 2Step. Група виклала його на офіційному YouTube каналі.

Реліз пісні Еда Ширана 2Step відбувся ще 29 жовтня 2021 року. Пізніше, 23 квітня 2022 року презентували її кліп, який знімався у Києві ще до війни. Проте тепер композицію змінили та перевипустили – до вокалу музиканта з Англії додалася українська версія від фронтмена колективу "Антитіла" Тараса Тополі.

В основу української версії лягла особиста історія Тополі про перший день повномасштабного вторгнення. З перших днів війни він пішов добровольцем на захист країни.

"В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розповісти свою історію того, як для моєї родини почалася війна. І це не тільки моя історія, це історія мільйонів українців, сім'ї яких розлучили, а подекуди і назавжди, жахливі бомбардування та війна ", – прокоментував Тополя.

Інаціатива колаборації належала Еду Ширану. Виручені кошти з монетизації відео на YouTube та з прослуховування пісні підуть на благодійність до Music Saves UA та проєкту «Всеукраїнської асоціації музичних подій».

Режисером кліпу став Дмитро Шмурак, частину кадрів для нього «Антитіла» записали в Харкові в полі між позиціями своїх військових рот. Відео присвячено пам’яті українського режисера Дмитра Маніфеста, який помер у 2020 році.

Нагадаємо, раніше Pink Floyd записав трек присвячений Україні з вокалом Андрія Хливнюка.