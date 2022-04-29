Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
ГоловнаКультура

Чілдрен Кінофест буде доступним для глядачів з України та Польщі

Фестиваль пройде онлайн у червні.

Чілдрен Кінофест буде доступним для глядачів з України та Польщі
Фото: arthousetraffic

9-й фестиваль кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбудеться онлайн у червні. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Фестиваль відбуватиметься з 3 до 12 червня. Для безпечності та гнучкості перегляду фестиваль проходитиме в онлайн-форматі. Подивитися фільми з програми можна буде на сайті фестивалю на території України, а також Польщі — країни, яка від початку російського вторгнення прийняла найбільше тимчасово переміщених українців. Перегляд фільмів традиційно буде безкоштовним.

Ретроспективною стрічкою обрано знаменитий чеський мультфільм «Кріт», художника Зденека Міллера. У 2022 році відзначається 65-річчя з появи першого епізоду цього анімаційного серіалу. 

Повна програма фестивалю буде оголошена в травні. До неї увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою Чілдрен Кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків.

Також у межах Чілдрен Кінофесту традиційно відбудеться Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Стрічки, створені юними режисерами та режисерками віком від 7 до 14 років, приймаються до 18 травня. Переможці отримають нагороди — від 4 до 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, фільми з програми DOCU/УКРАЇНА Національного конкурсу Docudays UA-2022 покажуть на Краківському кінофестивалі наприкінці травня – на початку червня, аби розповісти глядачам про українську дійсність і культуру. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також