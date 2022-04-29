Чілдрен Кінофест буде доступним для глядачів з України та Польщі

9-й фестиваль кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбудеться онлайн у червні. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Фестиваль відбуватиметься з 3 до 12 червня. Для безпечності та гнучкості перегляду фестиваль проходитиме в онлайн-форматі. Подивитися фільми з програми можна буде на сайті фестивалю на території України, а також Польщі — країни, яка від початку російського вторгнення прийняла найбільше тимчасово переміщених українців. Перегляд фільмів традиційно буде безкоштовним.

Ретроспективною стрічкою обрано знаменитий чеський мультфільм «Кріт», художника Зденека Міллера. У 2022 році відзначається 65-річчя з появи першого епізоду цього анімаційного серіалу.

Повна програма фестивалю буде оголошена в травні. До неї увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою Чілдрен Кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків.

Також у межах Чілдрен Кінофесту традиційно відбудеться Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Стрічки, створені юними режисерами та режисерками віком від 7 до 14 років, приймаються до 18 травня. Переможці отримають нагороди — від 4 до 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, фільми з програми DOCU/УКРАЇНА Національного конкурсу Docudays UA-2022 покажуть на Краківському кінофестивалі наприкінці травня – на початку червня, аби розповісти глядачам про українську дійсність і культуру.