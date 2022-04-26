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Вийшов український переклад «Camera lucida» Ролана Барта

Перший наклад книжки надрукований у Києві під час війни.

Вийшов український переклад «Camera lucida» Ролана Барта
Фото: MOKSOP

Видавництво MOKSOP повідомило про публікацію українського перекладу хрестоматійного дослідження французького філософа Ролана Барта, що присвячене фотографічному медіуму. У перекладі книжка отримала назву «Camera lucida. Нотування фотографії».

До цього твір не був перекладений українською. Перекладачка та наукова редакторка книжки - Олена Червоник, докторантка історії мистецтва в Оксфордському університеті (Великобританія). Видання здійснено за підтримки програми сприяння видавничій справі «Сковорода» та Посольства Франції в Україні.

MOKSOP (видавництво Музею Харківської школи фотографії) також планує видати переклади досліджень фотографії Вальтера Беньямінa, Сюзан Зонтаґ та Вілема Флюссера, започаткувавши серію, аби заповнити лакуни в українських перекладах праць з історії та теорії фотографії.

Нагадаємо, російські обстріли пошкодили офіси та склади близько 20 українських видавництв. 95,1% видавців зазначають, що продажі книжок катастрофічно знизилися за місяць війни.

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