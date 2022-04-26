Після оцінювання найбільш значущі знахідки відправлять до РФ.
У Маріуполі росіяни грабують музеї, експонати везуть у Донецьк для оцінки, - Андрющенко
Росіяни продовжують грабувати маріупольські музеї.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, загарбники виносять архівний і культурний фонди закладів.
"Повідомляють про намір усе вивезти в Донецьк, а потім після оцінювання "відправити найбільш цінні експонати на експозицію до Росії", - зазначив Андрющенко.
Радник міського голови наголосив: "Росія - країна офіційного грабування".
Нагадуємо, до Донецька окупанти вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з Маріупольського музею медальєрного мистецтва.
Наразі задокументовано 242 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України.