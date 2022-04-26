Після прибуття транспорту його урочисто передадуть Віталію Кличку за участі віце-мера Риги Едвардса Смілтенса.

26 квітня з Риги (столиці Латвії) відправили гуманітарний конвой - 11 міських автобусів для Києва, а також гуманітарний вантаж.

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"11 міських автобусів рішенням Ризької міської ради було передано в якості гуманітарної допомоги місту-побратиму Києву з метою підтримки інфраструктури столиці України, яка постраждала внаслідок бомбардувань з боку росії", - зазначив Міщенко.

За його словами, мешканці Риги зібрали для жителів Києва та області гумдопомогу - медикаменти, продукти харчування, продовольчі товари, засоби гігієни, одяг, побутові прилади, дитяче харчуванням і товари, корм для домашніх тварин тощо.

"Зазначені автобуси, після прибуття до столиці України будуть передані за участі Віце-мера Риги Едвардса Смілтенса Голові Київської міської адміністрації – Віталію Кличку", - додав Міщенко.

Нагадаємо, в Латвії запрацював центр підтримки для тимчасово переміщених осіб з України.

Латвійський міністр аграрної політики та продовольства заявив, що його держава допоможе Україні з експортом зернових через свої порти.