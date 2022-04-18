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В Латвії запрацював центр підтримки для тимчасово переміщених осіб з України

"Український дім в Тукумсі" організував лідер місцевого волонтерського руху Юдите Добеле.

В Латвії запрацював центр підтримки для тимчасово переміщених осіб з України
Фото: Facebook/Посольство України в Латвії

У Латвії відкрили "Український дім в Тукумсі" - центр підтримки для тимчасово переміщених осіб з України, який організував лідер місцевого волонтерського руху Тукусу Юдите Добеле. 

Про це повідомило Посольство України в Латвії.

Нині в Тукумсі перебувають понад 600 українців-біженців.

З ними на відкритті центру зустрівся український посол Олександр Міщенко. Він також подякував латвійській стороні за надану допомогу.

Фото: Facebook/Посольство України в Латвії

Фото: Facebook/Посольство України в Латвії

Фото: Facebook/Посольство України в Латвії

Фото: Facebook/Посольство України в Латвії

У посольстві зазначили - на відкритті центру підтримки українців виступив ансамбль Stirpas sievas. Учасницею цього ансамблю є депутатка Європарламенту Даце Мелбарде, яка займає активну проукраїнську позицію. 

Нагадаємо, днями в Нідерландах для українських школярів-біженців за 2 тижні запустили роботу середньої школи. А влада Варшави забрала у російського посольства закинутий житловий комплекс і хоче облаштувати тут квартири для біженців з України.

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