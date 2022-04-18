Україна дала гідну відсіч окупантам, але залишається небезпека ракетних і бомбових ударів з боку РФ, - Залужний

Українські сили оборони дали гідну відсіч росіянам на північному та північно-східному напрямках, вдалося повністю звільнити від окупантів Київщину, Чернігівщину та Сумщину і ліквідувати безпосередню загрозу Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він закликав жителів звільнених бути обережними,"оскільки підступний ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, особливо дітей. Прохання бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети".

Залужний наголосив не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю.

"Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний зазначив, що вдалося суттєво зменшити загрозу з моря на південному напрямку завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Однак залишається небезпека висадження морських та повітряних десантів. Тому Україна продовжила зміцнювати протидесантну оборону, зокрема - за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів.

"Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсона. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря", - повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія, перегрупувавши свої сили і засоби, намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському. "Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами", - додав Залужний.

"Попри переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат. Зберігаємо бойовий дух та віру в Перемогу!" - наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, сьогодні речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що РФ завершує перегрупування сил для наступу на Донбас, в Чорному морі зосередила мінімум 36 ракет.

За інформацією СБУ, деякі підрозділи росармії під Миколаєвом втратили понад 70% особового складу.