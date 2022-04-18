На виплати для вимушених переселенців скерували перші 600 млн грн

Також першу суму виділили для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців.

На виплату допомоги для вимушених переселенців скерували перші 600 млн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Вчора про цю програму говорив Президент України. Це виплати по 2 тисячі гривень дорослому і по 3 тисячі гривень дитині або особі з інвалідністю. Щомісяця”, – сказав він.

Окрім того, перші 200 млн грн виділили для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців.

“Виплата у 6,5 тисячі гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця. Стимулюємо брати таких людей на роботу”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, станом на початку квітня в Україні зареєструвалися 260 тисяч вимушених переселенців.