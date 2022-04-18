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На виплати для вимушених переселенців скерували перші 600 млн грн

Також першу суму виділили для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. 

На виплати для вимушених переселенців скерували перші 600 млн грн
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: пресслужба Кабміну

На виплату допомоги для вимушених переселенців скерували перші 600 млн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Вчора про цю програму говорив Президент України. Це виплати по 2 тисячі гривень дорослому і по 3 тисячі гривень дитині або особі з інвалідністю. Щомісяця”, – сказав він.

Окрім того, перші 200 млн грн виділили для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. 

“Виплата у 6,5 тисячі гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця. Стимулюємо брати таких людей на роботу”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, станом на початку квітня в Україні зареєструвалися 260 тисяч вимушених переселенців.

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