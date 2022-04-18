Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка нині з "Азовом" захищає оточений Маріуполь, майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, повідомляє "Українська правда".

В листі військовий закликав Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".

"Ваша Святосте, Папо Франциску! Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву. Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста", - наголосив у листі Волина.

Військовий підкреслив, що він "дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів".

Майор Сергій Волина у листі зазначив, що Папа Франциск, мабуть, бачив "багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі".

Захисник Маріуполя розповів про складну ситуацію в оточеному росіянами українському місті: "На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі".

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти заявив, що звертається по допомогу до Понтифіка, аби допоміг врятувати людей з оточеного Маріуполя.

"Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", - наголосив український військовий.

Нагадаємо, сьогодні міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі із закликом зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб. А днями Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками силового блоку щодо Маріуполя.

Раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав українську владу провести деблокаду міста в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.