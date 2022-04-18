Ситуація в Маріуполі загострюється: Верещук закликала керівництво Росії відкрити гуманітарний коридор

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії через загострення ситуації в Маріуполі із закликом зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб. Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

"Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб. Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб", - зазначила Верещук.

За її словами, відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

Нагадаємо, на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі перебуває багато цивільних, в тому числі жінки й діти. Загалом у місті залишається близько 100 тис. осіб.

Маріуполь перебуває в повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються.15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками силового блоку з приводу Маріуполя. А командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу деблокувати Маріуполь якнайшвидше або військовим, або політичним шляхом.

За словами глави держави, в Маріуполі нині є кілька кіл окупації і сили ворога в шість разів переважають кількість українських захисників. На переконання Володимира Зеленського, знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ .