Суд у Львові відправив Медведчука під арешт

Суд у Львові змінив запобіжний захід лідерові "Опозиційної платформи – За Життя" народному депутатові Віктору Медведчуку.

Кума президента РФ Путіна відправили під арешт без альтернативи застави, повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, він перебував під домашнім арештом, а 27 лютого втік з-під нього.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.

12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Коментуючи затримання, радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці.

Президент Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість обміняти Віктора Медведчука на українців, яких захопили в полон російські окупаційні війська. Глава держави заявив, що якщо той "сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу".

13 квітня суд заарештував ще 154 обʼєкти майна підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

У Верховній Раді заявили, що в разі винесення судом офіційного вироку нардепові, Медведчука позбавлять депутатського мандата.