ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ГоловнаПолітика

Суд у Львові відправив Медведчука під арешт

Рішення ухвалив Личаківський районний суд.

Суд у Львові відправив Медведчука під арешт
Фото: CБУ

Суд у Львові змінив запобіжний захід лідерові "Опозиційної платформи – За Життя" народному депутатові Віктору Медведчуку.

Кума президента РФ Путіна відправили під арешт без альтернативи застави, повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, він перебував під домашнім арештом, а 27 лютого втік з-під нього

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.

12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Коментуючи затримання, радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці.

Президент Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість обміняти Віктора Медведчука на українців, яких захопили в полон російські окупаційні війська. Глава держави заявив, що якщо той "сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу".

13 квітня суд заарештував ще 154 обʼєкти майна підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

У Верховній Раді заявили, що в разі винесення судом офіційного вироку нардепові, Медведчука позбавлять депутатського мандата.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також