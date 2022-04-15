Визнання Радою геноциду України має стати юридичною складовою обвинувального вироку Міжнародного кримінального суду щодо Росії. Постанова "Про «Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні»" є не політичним, а насамперед юридичним документом.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону UA разом.

"Ми виходили з того, що нам не потрібна просто політична заява про геноцид. Ми формували її, щоб вона, як юридична складова, лягла в обвинувальний вирок спеціально для Міжнародного кримінального суду. Тому я одразу передав цю постанову у перекладі англійською мовою прокуророві Каріму Хану (головний прокурор Міжнародного кримінального суду. – Ред.), який веде цю справу в МКС", – заявив голова ВРУ.

Спікер парламенту України пояснив важливість саме юридичної складової цього документа.

"У всьому світі геноцид вважається королевою злочинів. Немає вищого злочину, ніж геноцид. Тому доводити його треба дуже скрупульозно, вивіряючи всі юридичні деталі. Враховуючи це, ми працюємо дуже плідно в межах Верховної Ради України, ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, передавши йому всі необхідні докази. І що важливо – ми співпрацюємо зі спікерами інших парламентів, які приїжджають до України для того, щоб переконатися, що це є справжній геноцид українського народу", – підкреслив Стефанчук.

нагадаємо, 14 квітня парламент на засіданні визнав війну Росії геноцидом проти України. За словами першого віцеспікера, ця постанова була дуже серйозно опрацьована з представниками абсолютно всіх українських служб.