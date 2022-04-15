ОПЗЖ точно вже не буде фракцією у ВРУ, – Корнієнко

У Верховній Раді України не будуть перешкоджати створенню нової групи з позафракційних депутатів колишньої фракції ОПЗЖ. Ця група може мати навіть співзвучну назву, але це точно вже не буде друга за чисельністю фракція у парламенті. Наступного тижня Рада проголосує за закон для пришвидшення заборони судом проросійських партій.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

“Тут не треба вигадувати велосипед (щодо заборони проросійських партій, - ред.). Це все пройшли багато країн, які перебували у менш тяжких війнах, але перебували. На початку 90-тих. Зокрема, Балканські країни. Там абсолютно є демократія та партії. Усе працює. І тут ніхто не зазіхає на права та свободи 300 партій, які не представляють інтереси країни-агресора. А от ті 15 партій, які це чітко проявили в діях чи словах.., або в гібридній формі, як партія Шарія... Баланс має регулюватися суспільством. Я впевнений, що наше суспільство не дасть образити патріотів, тих, хто працює на країну”, – заявив він.

Корнієнко підкреслив, що наразі продовжується вихід депутатів партії ОПЗЖ не лише у Верховній Раді, а й передусім на місцевому рівні. У парламенті продовжується законодавча робота щодо “збереження балансу” та повноважності місцевих рад, оскільки є близько 40 рад різних рівнів, де більшість представляє ОПЗЖ. Тому вихід цих депутатів з фракцій забере кворум та можливість приймати рішення.

“Щодо народних депутатів (ОПЗЖ), то у нас є підстави позбавлення мандату за Конституцією… Наразі вони є позафракційними народними депутатами. Що вони там будуть далі робити, вчора вони говорили про групу. Хай утворюють. Ми не можемо це заборонити. Вона може мати навіть співзвучну назву. Це не заперечується. Але точно це не буде фракція. Хоча фракції та групи рівні в правах. Проте там буде менше людей. Вона не буде другою за чисельністю фракцією у парламенті, мабуть. У цьому теж є певна символіка”, – підкреслив він.

Віцеспікер анонсував, що наступного тижня Верховна Рада проголосує в цілому за закон, який унормує процес заборони ОПЗЖ та інших проросійських партій.

“Перенесе цю судову справу з окружного адміністративного суду Києва, до якого ставлення суспільства таке собі, в інший суд – касаційний Львівський. Це точно прискорить усі процеси, які з цим пов'язані”, – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, вчора Корнієнко заявив, що діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України зупинено.

З фракції ОПЗЖ Верховної Ради України вийшли ще два депутати – Анатолій Бурміч і Дмитро Ісаєнко.

24 березня під час закритого засідання Верховної Ради про таке ж рішення оголосили нардепи Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько. 15 березня стало відомо, що зі складу фракції вийшли депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.