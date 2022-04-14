У Верховній Раді не виключають повернення до звичайного режиму роботи

“50 день війни – один із найпродуктивніших робочих днів у парламенті".

Народні депутати провели чергове засідання Верховної Ради України й уже обговорюють можливість проведення тижневих пленарних засідань і роботи в комітетах.

Про це написав у ТГ член Комітету з питань регламенту, народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Фролов.

“50 день війни – один із найпродуктивніших робочих днів у парламенті… Вже обговорюємо варіанти повернення роботи Верховної Ради до звичайного режиму із пленарними та комітетськими тижнями”, – повідомив він.

Депутат детально розписав про всі прийняті 14 квітня:

Постановою 7276 визнали геноцидом Українського народу дії Збройних сил, політичного і військового керівництва Росії під час збройної агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, а також доручили Спікеру спрямували цю заяву ВРУ до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав. Генпрокуратура, МЗС та Мін'юст повинні документувати усі факти вчинення геноциду Українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів та ініціювати притягнення винних до відповідальності; Постановою 7281 звернулись до Міжнародного Олімпійського Комітету та керівних органів міжнародних спортивних федерацій з пропозиціями заборонити участь спортсменів, суддів тренерів РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях, зупинити членство цих країн-агресорів в організаціях, виключити громадян з керівних органів, а тих хто підтримав агресії – дискваліфікувати довічно; Постановою 7266 затвердити заяву про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і ЗМІ під час дії воєнного стану, а також доручили Спікеру направити її правоохоронним органам, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення та іншим органам, установам та організаціям у цій сфері; Законом 7244 внесли комплексні зміни до Закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" у зв’язку із реаліями та практикою поточної війни, зокрема, щодо створення і діяльності органу - Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, функціонування відповідного Реєстру таких осіб, уточнення їх правового статусу, обліку та розшуку, а також соціального захисту їх близьких родичів та членів сім’ї; Законом 7246 наділили Міністра фінансів повноваженням залучати за рішенням Уряду гранти на бюджетну підтримку від іноземних держав, іноземних фінустанов і МФО та вносити зміни до міжнародних договорів України, а також дозволити Уряду спрямувати залишки на 1.04.22 спецфонду внесків на регулювання НКРЕКП на заходи у сфері оборони. Крім цього, суб’єктам грального бізнесу дозволили на період воєнного стану перейти на спрощену модель оподаткування і сплачувати 2% з виручки замість податку з доходу (GGR) та податку на прибуток; Законом 7201 змінили порядок визначення середньомісячного доходу громадян (строк скорочується до 1 кварталу), розширили повноваження військових адміністрацій в частині організації надання соціальних послуг, уповноважили обласні (міські) держадміністрації та виконавчі органи місцевих рад визначати особливості надання соцпослуг, врегулювали екстрене (кризове) надання соцпослуг (консультування, притулок, догляд, проживання, натуральна допомога, перевезення тощо) у разі наявності загрози життю чи здоров’ю та введення надзвичайного/воєнного стану; Законом 7240-1 збільшили бойові і спеціальні спроможності військової розвідки шляхом дозволу особам, які мають громадянство (підданство) іноземної держави, або особам без громадянства бути прийнятими на військову службу до розвідувального органу Міноборони; Законопроєктом 6163, прийнятим за основу, запропонували порядок позбавлення Президентом України державних нагород осіб у разі засудження нагородженого за тяжкий чи особливо тяжкий злочин за поданням суду, а також за поданням ВРУ чи РНБО, якщо нагороджений популяризував/пропагував державу-агресора, виправдовував чи заперечував збройну агресію РФ, анексію території, порушення територіальної цілісності, суверенітету України або брав участь у цій агресії чи окупаційних силах/адміністраціях; Законом 7272 звільнили від призову на військову службу під час мобілізації учнів і викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; Законом 7242 визначили строки військової служби для іноземців та осіб без громадянства за контрактом (3 роки для рядових, 3-5 р. – сержантів/старшин) і з моменту мобілізації та введення воєнного стану, дозволили їм припиняти контракт за власним бажанням; Врахували пропозиції Президента до Закону 7179 щодо переліку осіб, яким у разі наявності загрози життю чи здоров’ю може надаватись державна охорона за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони України, а також уточнили обмеження, порядок відбору та вимоги для проходження служби в УДО; Врахували пропозиції Президента до Закону 7186 щодо уточнення складу злочину та підслідності при запровадженні покарання ув’язненням до 12 років з конфіскацією за колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, будь-яку співпрацю з такою державою, її окупаційною адміністрацією, збройними формуваннями на шкоду Україні; Законом 7245 уповноважили здійснювати заходи по притягненню до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог або перешкоджання діяльності Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та представників секретаріату цього Уповноваженого; Законом 7183 удосконалили порядок здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, зокрема, надали можливість Генпрокурору, керівнику обласної прокуратури, їхнім першим заступникам і заступникам своєю постановою доручати здійснення досудового розслідування іншим органам досудового розслідування за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування; визначили порядок участі та залучення захисника і перекладача до проведення окремої процесуальної дії; закріпили гарантії поновлення процесуальних строків; виключили обмеження щодо проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час та визначити правила фіксації ходу і результатів провадження у випадку неможливості забезпечення в них участі понятих; надали можливість зупиняти досудове розслідування після повідомлення особі про підозру за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування; унормували питання зупинення судового провадження у разі призову/мобілізації обвинуваченого; закріпили гарантії здійснення дистанційного судового провадження, коли обвинувачений перебуває поза межами приміщення суду тощо; Законопроєктом 4265, прийнятим за основу, запропонували визначити правові засади створення та функціонування обліку геномної інформації людини в Україні, врегулювати процеси її відбору, оброблення, державної реєстрації, використання, збереження, в т.ч. в електронній формі, що прискорить розшук зниклих безвісти, ідентифікацію невпізнаних осіб та військовополонених, встановлення потенційних злочинців, а також сприятиме профілактиці кримінальних правопорушень; Законом 5158 удосконалили добір та підготовку прокурорів, надали можливість здобуття безпосередньо в прокуратурі необхідного стажу роботи як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури, встановили дві стадії спеціальної підготовки: в Тренінговому центрі прокурорів та під час стажування на новоствореній посаді прокурора-стажиста; передбачили судове оскарження негативного рішення про недопущення до спеціальної підготовки або відмову в зарахування до резерву, надали право Офісу Генерального прокурора призначати виконувача обов’язків голови КДКП до моменту обрання голови органу, що здійснює дисциплінарне провадження; Законопроєктом 7231, прийнятим за основу, запропонували розширити підстави встановлення статусу постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів дитини, в т.ч. якщо вона осиротіла чи була розлучена з сім'єю, позбавлена даху, була змушена покинути своє місце проживання, а також впровадити заходи з реінтеграції та відновлення прав дитини: надання пільг, переваг і соціальних гарантій, які необхідні для забезпечення гідних умов життя, а також створити Єдиний державний реєстр дітей, які потребують реінтеграції та поновлення своїх прав, із внесенням до нього постраждалих у зв’язку з внутрішнім переміщенням дітей; Законопроєктом 7087, прийнятим за основу, запропонували розмежувати повноваження центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування та територіальних громад у сфері охорони дитинства та захисту прав дитини у зв’язку із утворенням Державної служби України у справах дітей; Законом 7214 визнали РФ державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу, масові вбивства, міжнародні злочини в Україні, запровадили заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України, використовувати латинські літери Z, V, а також офіційну символіку та емблеми збройних сил РФ та її органів на будь-яких рекламних, транспортних засобах, друкованих матеріалах, одязі, у місцях проведення масових заходів, в матеріалах будь-якої агітації, рекламі, ЗМІ, Інтернеті, соцмережах, творах (крім із засудженням цього режиму); Законом 7200 встановили, що під час дії воєнного стану представниками евакуйованих до цілодобових закладів дітей до їх повернення в Україну або до моменту возз’єднання із сім’ями є керівники або уповноважені працівники цих закладів або особи, призначені органом опіки та піклування за місцем розташування закладу, проте ці особи не матимуть повноважень щодо житлових, майнових прав, згоди на усиновлення та зміну громадянства дитини; Законом 6354 продовжили строк трансформації освітньої мережі та санаторних шкіл з 1 липня 2022 до 1 липня 2025 року; Законопроєктом 5610, прийнятим за основу, запропонували звільнити від ПДВ операції трансплантації анатомічних матеріалів людині, в т.ч. стовбурових клітин, послуг з вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, у донора-трупа, зберігання і перевезення анатомічних матеріалів, виготовлення біоімплантатів, доступу до інформаційних систем і реєстрів у сфері трансплантації, консервування, клінічного застосування біологічних зразків, препаратів пуповинної крові тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні, 14 квітня, на черговому засіданні призначила міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Депутати підтримали подання голови уряду про призначення очільником міністерства Руслана Стрільця.