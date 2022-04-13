У Зеленського пояснили, чому в ​Києві не чекали на візит Штайнмаєра

Ігор Жовква наголосив, що кожен візит до України іноземних лідерів сьогодні - "це не просто символ підтримки, він має увінчуватись конкретним результатом".

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква пояснив, чому у Києві не чекали на візит федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це Жовква розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу Die Welt.

"На візит до іншої держави завжди приїжджають за запрошенням її керівництва - по-інакшому це просто неввічливо", - сказав він.

Заступник голови ОП наголосив, що кожен візит до України іноземних лідерів сьогодні - "це не просто символ підтримки, він має увінчуватись конкретним результатом".

"У випадку з німецьким керівництвом це могли б бути або ембарго на нафту, або нові постачання озброєння, особливо важкого, або швидкий вступ до ЄС, або значна фінансова допомога", - зазначив Жовква.

"Якщо німецькі лідери готові до будь-якого або навіть до всіх таких результатів то ми завжді будемо раді бачити такого керівника, який зможе їх принести", - додав він.

Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ, глава Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але Президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Раніше Штайнмаєр заявив, що визнає власні помилки у політиці щодо РФ.

Під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою Штайнмаєр наголосив, що Німеччина буде постачати Україні зброю до зони воєнних дій попри те, що країна донедавна сповідувала "філософію безпеки".

Щодо санкцій, то Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив - ЄС має збільшити економічний тиск на Росію і в той же час зменшити експорт енергоносіїв з РФ. Німеччина, до прикладу, не може швидко відмовитися від російських енергоносіїв.