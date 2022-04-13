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Росія "парад побєди" 9 травня планує провести у Маріуполі

Це станеться в разі успіху "спеціальної операції". Самопроголошений "мер" отримав наказ зачистити центр від завалів і тіл загиблих.

Росія "парад побєди" 9 травня планує провести у Маріуполі
Фото: АЗОВ

Українській владі стало відомо про плани Росії провести 9 травня парад у Маріуполі. Це станеться в разі успіху "спеціальної операції".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"За нашою інформацією, Іващенко (самопроголошений "мер" Маріуполя, – ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня у випадку успіху «спеціальної операції»", - написав Андрющенко у телеграмі.

За його словами, ні техніки, ні людей для проведення таких заходів у місті немає. 

"Тому потенціальний зрив такого наказу, безумовно, веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", – додав радник міського голови.

Ще 1 квітня секретар РНБО Олексій Данілов говорив про завдання Путіна закінчити війну 9 травня "парадом пабєди".

Сьогодні радник глави ОП Олексій Арестович підтвердив з‘єднання морпіхів з “Азовом” у Маріуполі. За його словами, "Азов" отримав суттєве підкріплення, а 36-та бригада уникла розгрому частинами та отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.

Російська армія тримає Маріуполь в облозі з першого дня війни. За даними голови Донецької ОВА, кількість загиблих маріупольців може сягати 22 тисяч. Міська влада каже про 10 тисяч загиблих.

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