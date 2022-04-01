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"До 9 травня Путін ставить завдання закінчити "парадом пабєди" цю війну", - Данілов

Президент країни-агресора не відкладає питання зі знищення України, сказав секретар РНБОУ.

"До 9 травня Путін ставить завдання закінчити "парадом пабєди" цю війну", - Данілов
Фото: Скріншот відео

Росія перегруповує свої війська в Україні, щоб завдавати нових ударів і завершити війну парадом на 9 травня.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Путін не відкладає питання по знищенню нашої держави. Він тільки зараз переформатовує свої війська для того, щоб і далі наносити удари по нашій країні... Я б хотів звернутися до всіх не радіти на сьогоднішній день від того, що нібито хтось їх (Київську та Чернігівську області - LB.ua) добровільно покидає", - зауважив Данілов.

Він наголосив, що українцям "треба боронить свою країну і не розслаблятися". 

"Звичайно, їм (Росії - LB.ua.) треба як завжди перемоги. Ми пам'ятаємо, що в них є сакральний день "9 травня". І до 9 травня Путін ставить завдання закінчити "парадом пабєди" цю війну. Нам треба розуміти, що в нас попереду багато ще боїв. Ситуація на сьогоднішній день не є такою радісною, як нам би хотілося", - додав очільник РНБО.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що окупанти відводять окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей і перегруповують війська. Ймовірно, це робиться для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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