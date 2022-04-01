На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України знищили позиції російських окупантів прицільним вогнем артилерії і провели зачистку району, де зосереджувався ворог.

Про це йдеться в повідомленні Нацгвардії на Fаcebook.

"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника", - зазначили нацгвардійці.

Військові наголосили - продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти Київської області.

Нагадаємо, 30 березня в МВС повідомили, що на Київщині нацгвардійці разом із ЗСУ подекуди переходять у контрнаступ.

Окупанти, втікаючи з території Чорнобильської АЕС, забрали нацгвардіців, яких утримували у полоні з 24 лютого.