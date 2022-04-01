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Нацгвардійці знищили чимало окупантів та їхньої техніки на київському напрямку

В НГУ повідомили - продовжують звільняти населені пункти Київщини.

Нацгвардійці знищили чимало окупантів та їхньої техніки на київському напрямку
Фото: Національна гвардія України

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України знищили позиції російських окупантів прицільним вогнем артилерії і провели зачистку району, де зосереджувався ворог.

Про це йдеться в повідомленні Нацгвардії на Fаcebook.

"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих  БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника", - зазначили нацгвардійці.

Військові наголосили - продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти Київської області.

Нагадаємо, 30 березня в МВС повідомили, що на Київщині нацгвардійці разом із ЗСУ подекуди переходять у контрнаступ.

Окупанти, втікаючи з території Чорнобильської АЕС, забрали нацгвардіців, яких утримували у полоні з 24 лютого. 

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