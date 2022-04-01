У Львові затримали ще одного зрадника України – намагався зібрати розвідувальні дані

Чоловік з тимчасово окупованої території був завербований ворогами.

У Львові затримали агента ворожих спецслужб, який намагався отримати доступ до розвідувальної інформації.

Раніше він проживав на тимчасово окупованій території, де і був завербований ворогами. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

"Приїхав у Львів із завданням – провести розвідку на заході України. Спецпризначенці СБУ спрацювали оперативно. Агенту агресора уже повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 (державна зрада) ККУ", – зазначив він.

Козицький закликав повідомляти в поліцію про підозрілих осіб і авто.

Інформацію про диверсійні дії, загрози об’єктам оборонного комплексу, соціальної чи критичної інфраструктури на Львівщині потрібно повідомляти на "гарячу лінію" штабу Управління СБ України у Львівській області – +38(096)322-45-24.

Вчора у Львові суд заарештував блогера, підозрюваного в державній зраді через поширення антиукраїнської пропаганди.