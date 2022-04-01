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Командир полку "Азов" спростував евакуацію керівництва захисників Маріуполя

Ворог не може захопити місто, тож вигадує собі "перемоги". 

Командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко спростував інформацію про його евакуацію з Маріуполя, де "азовці" боронять місто від російських загарбників.

"Вчора зʼявилася інформація про евакуацію командування полку "Азов". Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, які не вважають своїх підлеглих за людей", – сказав він у відеозверненні. 

Він зазначив, що ворог біситься від неможливості захопити Маріуполь, тож приписує собі вигадані перемоги. 

"Командування полку та весь наявний особовий склад тут і робить усе можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні!" – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував захисникам Маріуполя залишити місто, але вони відмовилися. Росіяни через постійні обстріли не дають доставити в місто гуманітарну допомогу. 

Прокопенко днями розповідав, що і цивільні, і військові в Маріуполі перебувають у надскладних обставинах. Іноді вони непритомніють від голоду та пʼють воду з батарей. 

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