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На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї добровольцями: не час махати нею будь-де

Зброя для того, щоб захищати Батьківщину.

На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї добровольцями: не час махати нею будь-де
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

У Рівненській області заборонили носіння вогнепальної зброї членами добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомив Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

“На Раді оборони області ухвалили рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею у громадських місцях. Наразі не час махати нею будь-де. Зброя для того, щоб захищати Батьківщину”, – зазначив Коваль.

Він зазначив, що члени добровольчих формувань територіальних громад Рівненської області мають неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних сил України. 

“Будьте відповідальними та мудрими. Рідний край розраховує на вас”, – написав Коваль.

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