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Мешканець Київщини провернув в Ужгороді махінацію з фейкової оренди житла: замість квартири переселенці приїхали на кладовище

У відповідь на претензію від «орендодавця» вони отримали: «Там вам і місце».

Мешканець Київщини провернув в Ужгороді махінацію з фейкової оренди житла: замість квартири переселенці приїхали на кладовище

27-річний мешканець Київщини на початку березня переїхав до Ужгорода і звідти разом із трьома друзями, які мешкають у Києві, розробив махінацію з фейкової оренди житла.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Схема доволі поширена: розміщував оголошення про здачу в оренду житла, отримував передоплату і зникав. Потрапила на таку об’яву і потерпіла. Жінка з родичами виїхали з-під Харкова. Зрадівши, що знайшли прихисток, надіслала 4 тисячі гривень авансу та отримала геолокацію будинку”, – зазначив він.

На місце вони приїхали вночі – три сім’ї з 4-ма маленькими дітьми. А перед ними замість дому було кладовище. У відповідь на справедливу претензію від «орендодавця» почула: «Там вам і місце».

“Як посадова особа я не маю права ображати людей. Хоча, зізнаюся, в такій ситуації важко стриматися…”, – сказав Клименко.

Після отримання заяви від потерпілої поліцейські відразу почали злагоджено діяти. В Ужгороді поліція Закарпатської області затримала організатора, він вже за ґратами. 

А в столиці Кіберполіція Києва провела обшуки у решти «бізнесменів на трупах».

Наразі відомо, що учасники групи встигли ошукати 55 осіб на 350 тисяч гривень. Слідство триває, тож кількість встановлених потерпілих може зрости. 

 “Якщо ви стали жертвою шахраїв, невідкладно повідомляйте поліцію. Чим раніше ви заявите, тим швидше ми зловимо тих, хто наживається на людській біді!”, – додав очільник поліції.

Нагадаємо, Кіберполіція Одещини спільно із Чорноморським відділом поліції викрили зловмисницю, яка отримувала гроші від біженців за надання в оренду неіснуючих квартир. Зловмисниця знаходила в інтернеті авторів оголошень про пошук житла у західних регіонах України, тоді телефонувала їм і пропонувала "житло" у Львові.

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