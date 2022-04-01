Росіяни знищують власну техніку, щоб видати за українську: «ждут фото пушек, минометов, пулеметов, кровищи и всей х*йни»

Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську».

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

«Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні, – зазначає СБУ, – На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено каже російський офіцер.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня втрати РФ в Україні досягли близько 17,7 тис. убитими, знищено 143 літаки і 625 танків.