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Росіяни знищують власну техніку, щоб видати за українську: «ждут фото пушек, минометов, пулеметов, кровищи и всей х*йни»

Окупанти користуються схожістю української техніки, щоб створювати пропагандистські фото.

Росіяни знищують власну техніку, щоб видати за українську: «ждут фото пушек, минометов, пулеметов, кровищи и всей х*йни»
Фото: facebook.com/uvPivden

Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську». 

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України

«Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні, – зазначає СБУ, – На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено каже російський офіцер. 

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня втрати РФ в Україні досягли близько 17,7 тис. убитими, знищено 143 літаки і 625 танків. 

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