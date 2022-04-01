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Work.ua пропонує безкоштовні консультації з пошуку роботи українцям, які потребують допомоги експертів

На сайті почали збирати заявки від усіх охочих отримати консультації

Work.ua пропонує безкоштовні консультації з пошуку роботи українцям, які потребують допомоги експертів
Фото: Work.ua

Під час війни кожен докладає максимум зусиль на своєму фронті. Саме тому сайт пошуку роботи Work.ua започатковує нову волонтерську ініціативу — надання консультацій з пошуку роботи українцям, які потребують допомоги експертів.  30 березня на сайті Work.ua почали збирати заявки від усіх охочих отримати консультації та рекомендації від професійних HR-ів. Усі консультації з пошуку роботи надаватимуться безкоштовно. Це рішення було продиктовано першочергово поточною ситуацією в Україні. Величезна кількість тимчасово переміщених осіб, це близько 12 мільйонів людей, були змушені покинути свої домівки через війну. Ще понад 3 мільйони українців виїхали за кордон. Як наслідок — втрата роботи великою частиною цих людей. І це не враховуючи тих українців, які шукають роботу в постійному місці проживання через призупинення бізнесів або скорочення. Work.ua активно залучає спеціалістів у сфері HR до ініціативи з безкоштовного карʼєрного консультування, які можуть допомогти українцям із написанням резюме, підготовкою до співбесіди й найголовніше — пошуком роботи в Україні та за її межами.

  • Для HR-ів

Що потрібно буде робити HR-ам Надавати українцям консультації з пошуку роботи на волонтерських засадах. Консультації проходитимуть онлайн або телефоном. Як будуть відбуватись консультації з пошуку роботи Усі HR-и, які долучаться до ініціативи, матимуть доступ до запитів шукачів. Необхідно буде вибрати та забронювати запит, самостійно зв’язатися з людиною і провести консультацію. Тривалість однієї консультації — до 1 години (оптимально — 30-45 хвилин). Кількість консультацій на тиждень — на розсуд фахівця з персоналу, залежно від того, скільки часу та сил має спеціаліст. Як фахівцям з персоналу долучитись до ініціативи Заповнити гугл-форму. Там є посилання на телеграм-канал, де співробітники Work.ua будуть тримати зв’язок з HR-волонтерами.

Запити, на які очікують кар'єрні консультанти 

  • Як шукати роботу в тому чи іншому місті України?
  • Як шукати роботу за кордоном (Польща, Німеччина, Румунія та інші країни)?
  • Як скласти резюме українською, англійською?
  • Як заповнити профіль у LinkedIn?
  • Про що питають на співбесідах і як краще відповідати?

«Якщо фахівці зі сфери HR знають відповіді на одне чи кілька з цих запитань — просимо долучатись до нашої ініціативи», — закликає команда Work.ua.

  • Для шукачів

Як будуть проходити консультації з пошуку роботи

1. Спеціаліст отримує запит.   2. Після цього фахівець повинен зв'язатись телефоном/у месенджері з шукачем і домовитись про зручний час для проведення консультації.  3. Тривалість однієї консультації — 30-45 хвилин. 4. Консультація відбудеться онлайн або телефоном. 

Як шукачу отримати консультацію 

Заповнити гугл-форму, після чого спеціаліст зв’яжеться з шукачем протягом тижня. Експерти працюватимуть на волонтерських засадах у вільний час.

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