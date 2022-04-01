Відступаючи, росіяни вкрали з ЧАЕС комп’ютери, чайники і кавоварки

З готелю по сусідству вкрали також ложки і виделки.

Відступаючи з ЧАЕС, російські війська вкрали комп’ютери, чайники, кавоварки і контейнери з майном, які були на атомній станції. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова державного агентства з питань управління зоною відчуження Євген Крамаренко, передає Суспільне.

Росіяни також розграбували готель, розташований поруч із АЕС, звідти винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

За словами Крамаренка, ще зранку 31 березня почала виїжджати техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина техніки виїхала, старший серед окупантів на прізвище Якушев із позивним "90-й" запропонував скласти акт.

“Погрожував, якщо цього не відбудеться, вони заберуть наших співробітників до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом. Після цього (підписання акта. — Ред.) ці солдати почали мародерити, виносити речі, пакувати в техніку, що ще залишилась на майданчику, та виїжджати”, — розповів Крамаренко.

Співробітники у цей час перебували на своїх робочих місцях, і їм було заборонено виходити із диспетчерських і кабінетів. Згодом вони зрозуміли, що стало дуже тихо, і наважилися оглянути станцію.

“Вони протягом десь години обійшли весь майданчик ЧАЕС, але не виходили за територію Чорнобильської АЕС і переконалися, що, окрім тих 59 осіб працівників нашої станції, на території ЧАЕС більше нікого немає", — розповів Крамаренко.

За його словами, окрім того, що зникла частина речей, усі датчики на перший погляд у нормі, суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС поки що не видно.

“Але треба пересвідчитися, коли буде день і туди можна буде відправити вниз більш специфічних співробітників, які зможуть перевірити технічний стан усіх об’єктів”, — сказав Крамаренко.

Він також розповів, що датчики рівня радіації не працюють і не передають інформацію у загальну систему. Співробітники в ручному режимі перевіряли — перевищень немає.

“Але цю систему необхідно відновлювати, і незрозуміло, чому воно не передає. Можливо, саме обладнання було виведено, можливо, просто відключено. Будемо пізніше з’ясовувати”, — пояснив Крамаренко.