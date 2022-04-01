Президентка Європарламенту їде до Києва

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола їде до Києва.

Про це вона повідомила у Twitter.

"На шляху до Києва ", - написала Мецола.

Також вона опублікувала фото на фоні поїзда "Укрзалізниці".

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

Зазначимо, що раніше керівництво Верховної Ради та представники різних фракцій і груп звернулися до Мецоли та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн із проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо отримання Україною членства в ЄС.

18 березня депутати Європарламенту з різних країн об’єдналися у мережу "United for Ukraine" – U4U, тобто “Об’єднані за Україну”, щоб допомогти нашій країні розв’язати проблеми через військову агресію Росії.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Це рішення підтримали 637 членів ЄП зі 676.