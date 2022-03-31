Лідери ЄС завтра говоритимуть з Китаєм про неприпустимість підтримки Росії

Будь-яка військова або фінансова допомога Росії матиметь серйозні наслідки для стосунків ЄС та Китаю.

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Лідери ЄС хочуть попередити Китай про неприпустимість допомоги Росії у ході відеосаміту, який відбудеться завтра.

Про це повідомляє The Guardian.

«Повідомлення має бути чітким: будь-яка військова або фінансова підтримка Китаєм Росії, а також допомога в обході санкцій матимуть серйозні наслідки для відносин ЄС та Китаю», – заявив виданню високопоставлений дипломат ЄС.

Ще один європейський дипломат сказав The Guardian, що саміт стане визначальним моментом, який сформує відносини між Брюсселем і Пекіном на довгі роки.

«Очевидно, якщо вони допоможуть Росії тим чи іншим способом – дадуть зброю або допоможуть обійти санкції – це відкриє всі види можливостей, не в останню чергу в дуже міцному трансатлантичному альянсі, – сказав дипломат. – ЄС не сприйме легковажно, якщо Китай відкрито стане на сторону Росії».

Співрозмовники видання заявили, що у цьому питанні спостерігається «велике зближення» серед 27 країн-членів ЄС.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні особи США, додавши, що Вашингтон спробує переконати Пекін не втручатися на боці Росії.

14 березня в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Згодом президент США Байден у ході двогодинної розмови попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.

У свою чергу, Ян Цзечі заявив, що стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити.