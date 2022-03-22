Китай може припинити війну в Україні. Але не буде, – Bloomberg

Не маючи хороших варіантів, єдина стратегія Китаю наразі полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти Росії, не перетинаючи червоні лінії США, припускає агентство.

Пекін може допомогти Росії у війні з Україною або ж натиснути на Володимира Путіна, щоб той погодився на компроміс. Проте швидше за все, він не зробить ні того, ні іншого, пише агентство Bloomberg.

«Будь-які надії на те, що президент США Джо Байден зможе переконати свого китайського колегу Сі Цзіньпіна допомогти зупинити війну в Україні, ймовірно, слід відкинути. Китай хоче якнайшвидшого припинення конфлікту. Але він не буде використовувати свої важелі впливу, щоб досягти його», – зазначає агентство.

Підтримка військових зусиль Путіна може призвести до негайної конфронтації із Заходом, до якої Китай не готовий, стверджує Bloomberg. Адже попри погані стосунки зі США, Європою та Японією, Китай все ще потребує доступу до їхніх ринків: на них припадає 52% загальної зовнішньої торгівлі Китаю в 2021 році, порівняно з 3,8% Росії. Китай також сильно залежить від передових західних технологій, зокрема мікрочипів, а його великі компанії та банки поки не можуть дозволити собі бути відрізаними від долара.

«У той же час Сі, безперечно, відчуває, що не може відмовитися від Путіна, – пише Bloomberg. – Спроба тиснути на російського лідера, щоб він швидко пішов на компроміс, може провалитися, що було б величезною втратою обличчя для Пекіна. Або це може вдатися, але послаблення Путіна поставить його владу під загрозу».

Не маючи хороших варіантів, єдина стратегія Китаю наразі полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти Росії, не перетинаючи червоні лінії США, припускає агентство.

«Те, що кілька тижнів тому здавалося блискучим кроком, все більше виглядає як жахливе стратегічне рішення, – констатує Bloomberg. – Замість того, щоб отримати вигоду від конфлікту Росії та США, Китай стає залежним від ситуації і його гра, що затяглася, піддається серйозній небезпеці. Хто б не переміг в Україні, Китай уже зазнав непоправних втрат».

Нагадаємо, 19 березня президент США Байден у ході двогодинної розмови попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китай про військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні особи США, додавши, що Вашингтон спробує переконати Пекін не втручатися на боці Росії.