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Виробник косметики Oriflame згортає бізнес у Росії

Також компанія призупинила онлайн-продаж своєї косметики і продукції кінцевим споживачам у РФ.

Виробник косметики Oriflame згортає бізнес у Росії
Фото: EPA/UPG

Шведська косметична компанія Oriflame призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи в країні - агресорці Росії.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

"Війна, що триває, разом з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", - йдеться в заяві.

Також компанія призупинила онлайн-продаж своєї косметики і продукції кінцевим споживачам у РФ.

"Ці дії вплинуть на наш бізнес у Росії", - зазначили в Oriflame.

Нагадаємо, раніше косметична компанія Amway припинила постачання своєї продукції РФ і повідомила, що  згортає всі операції на ринку країни.

Американська біофармацевтична компанія AbbVie, що є виробником ботоксу та філерів для естетичної медицини, також повідомила, що зупиняє свою діяльність в Росії через війну в Україні.

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