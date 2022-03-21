Виробник косметики Oriflame згортає бізнес у Росії

Шведська косметична компанія Oriflame призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи в країні - агресорці Росії.
Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
"Війна, що триває, разом з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", - йдеться в заяві.
Також компанія призупинила онлайн-продаж своєї косметики і продукції кінцевим споживачам у РФ.
"Ці дії вплинуть на наш бізнес у Росії", - зазначили в Oriflame.
Нагадаємо, раніше косметична компанія Amway припинила постачання своєї продукції РФ і повідомила, що згортає всі операції на ринку країни.
Американська біофармацевтична компанія AbbVie, що є виробником ботоксу та філерів для естетичної медицини, також повідомила, що зупиняє свою діяльність в Росії через війну в Україні.