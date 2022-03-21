Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Генштаб показав, де ховалися російські військові в окупованому українському селі
Генштаб показав, де ховалися російські військові в окупованому українському селі
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
ГоловнаНовини -

Літаки окупантів атакують Україну з аеродромів РФ, Білорусі та окупованого Криму, - ЗМІ

Біля кордонів України налічується близько 40 аеродромів з тактичною військовою авіацією.

Літаки окупантів атакують Україну з аеродромів РФ, Білорусі та окупованого Криму, - ЗМІ
Намети та військова техніка армії РФ на аеродромі в с Жовтневе, Крим, 10 лютого 2022 року
Фото: EPA/UPG

Щоб здійснювати авіанальоти на Україну, РФ використовує свої аеродроми, а також білоруські та тимчасово окупованого Криму, повідомляє "Радіо Свобода".

Коли Україна просить Захід закрити небо, мова йде про стримування російських ракет та авіації, які завдають величезної шкоди військовій та цивільній інфраструктурі.

Біля українських кордонів журналісти налічили близько чотири десятки аеродромів з тактичною військовою авіацією. Окрім цього, Росія має літаки стратегічної авіації РФ, які можуть базуватися на відстані більш ніж 5 тисяч кілометрів від цілі.

Серед летовищ, які російські окупанти використовують найчастіше:

  • аеродроми окупованого Криму - Саки і Бельбек;
  • військовий аеродром "Морозовськ" (РФ);
  • аеродроми Краснодарського краю - найближчі: Приморсько-Ахтарськ та Єйськ;
  • військово-транспортний аеродром Сеща (РФ);
  • військовий аеродром Ліда (Білорусь);
  • військовий аеродром Барановичі (Білорусь);
  • аеродром Лунінець (Білорусь).

Фото: Радіо Свобода

В РФ також використовують для нападів летовища поряд населеними пунктами Кримськ, Краснодар, Коренівськ, Мінеральні води, Кущевська, Ростов-на-Дону, Міллерово, Маринівка, Волгоград, Саратов, Бутирлинівка, Старий Оскол, Бєлгород, Ліпецьк, Шаталово та Калуга.

В тимчасово окупованому Криму, крім Сак і Бельбека, є аеродроми біля населених пунктів Кача, Гвардійське і Джанкой.

У Білорусі такі летовища розташовані біля Мінська, Мозира, Гомеля, Бреста, Вітебська та Бобруйська.

Росія іноді використовує покинуті аеродроми або поля; також цивільні аеродроми (це було зафіксовано Міністерством оборони РФ під час зльоту безпілотників з аеропорту Гомеля).

Нагадаємо, 12 березня внаслідок ракетної атаки на Васильків було повністю знищено місцевий аеродром.

16 березня окупанти завдали авіаударів по маріупольському драмтеатру, де ховалися від обстрілів жінки і діти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також