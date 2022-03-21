Біля кордонів України налічується близько 40 аеродромів з тактичною військовою авіацією.

Намети та військова техніка армії РФ на аеродромі в с Жовтневе, Крим, 10 лютого 2022 року

Щоб здійснювати авіанальоти на Україну, РФ використовує свої аеродроми, а також білоруські та тимчасово окупованого Криму, повідомляє "Радіо Свобода".

Коли Україна просить Захід закрити небо, мова йде про стримування російських ракет та авіації, які завдають величезної шкоди військовій та цивільній інфраструктурі.

Біля українських кордонів журналісти налічили близько чотири десятки аеродромів з тактичною військовою авіацією. Окрім цього, Росія має літаки стратегічної авіації РФ, які можуть базуватися на відстані більш ніж 5 тисяч кілометрів від цілі.

Серед летовищ, які російські окупанти використовують найчастіше:

аеродроми окупованого Криму - Саки і Бельбек;

військовий аеродром "Морозовськ" (РФ);

аеродроми Краснодарського краю - найближчі: Приморсько-Ахтарськ та Єйськ;

військово-транспортний аеродром Сеща (РФ);

військовий аеродром Ліда (Білорусь);

військовий аеродром Барановичі (Білорусь);

аеродром Лунінець (Білорусь).

Фото: Радіо Свобода

В РФ також використовують для нападів летовища поряд населеними пунктами Кримськ, Краснодар, Коренівськ, Мінеральні води, Кущевська, Ростов-на-Дону, Міллерово, Маринівка, Волгоград, Саратов, Бутирлинівка, Старий Оскол, Бєлгород, Ліпецьк, Шаталово та Калуга.

В тимчасово окупованому Криму, крім Сак і Бельбека, є аеродроми біля населених пунктів Кача, Гвардійське і Джанкой.

У Білорусі такі летовища розташовані біля Мінська, Мозира, Гомеля, Бреста, Вітебська та Бобруйська.

Росія іноді використовує покинуті аеродроми або поля; також цивільні аеродроми (це було зафіксовано Міністерством оборони РФ під час зльоту безпілотників з аеропорту Гомеля).

Нагадаємо, 12 березня внаслідок ракетної атаки на Васильків було повністю знищено місцевий аеродром.

16 березня окупанти завдали авіаударів по маріупольському драмтеатру, де ховалися від обстрілів жінки і діти.