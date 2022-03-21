На Черкащині дозволили продавати алкоголь, але з обмеженнями

У Черкаській області з 21 березня дозволено продаж алкогольних напоїв, але з обмеженнями. Заборонено продавати алкоголь із 20:00 до 8:00.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.

Він наголосив, що це рішення продиктоване винятково економікою і ухвалене задля забезпечення стабільної роботи підприємств галузі, збільшення надходжень до бюджету від сплати податків і зменшення частки продажу нелегальної продукції.

"Водночас командири військових частин та інших військових формувань, що дислоковані на території області, зобов’язані вжити всіх заходів для недопущення вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами", - наголосив голова ОДА.

Він також попередив, що у кермувальників напідпитку й далі вилучатимуть автомобілі на потреби армії.

Нагадаємо, з 17 березня у Волинській області відновили виробництво та продаж вина та слабоалкогольних напоїв.

Раніше повну заборону на продаж алкоголю запровадили в Києві та у Львові.