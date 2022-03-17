Термін дії електронного підпису під час воєнного стану подовжено, – Мінцифри

Для його подовження деяким користувачам необхідно було фізично навідатися до свого надавача.

Термін дії електронного підпису в Україні під час воєнного стану подовжено.

Таку постанову ухвалив уряд на період воєнного стану в Україні, про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Зазначимо, кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це аналог власноручного підпису, яким можна підписати будь-який документ: заяву, договір тощо.

Такий підпис має свій термін дії, зазвичай від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно фізично навідатися до свого надавача, щоб той перевидав КЕП.

“В умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому Мінцифри спільно з Держспецзвʼязку забезпечать безперебійне функціонування системи надання е-послуг”, – зазначили в міністерстві.

Таким чином, надавачі електронних довірчих послуг на основі раніше створених ключів самостійно сформують вам новий КЕП. Тож ви спокійно можете продовжувати ним користуватися та підписувати документи онлайн.