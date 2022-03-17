Корнієнко: запровадження дистанційного голосування Ради можливе лише відповідно до Регламенту

Наразі керівництво парламенту докладає всіх зусиль, щоб пленарні засідання відбувались із максимальним гарантуванням безпеки народних депутатів.

Про це в коментарі LB заявив перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«При проведенні засідань у нинішні непрості часи керівництво ВР – а це президія і керівники фракцій, а також апарат ВР - докладають усіх зусиль для того, щоб засідання відбувались із можливістю максимально гарантувати безпеку народних депутатів. Подробиці ми розкривати не будемо якраз із цих міркувань", – заявив перший віцеспікер ВРУ.

Щодо ідеї "дистанційних голосувань Верховної Ради, то 8 березня за підписами 240 народних депутатів зареєстровано відповідний законопроєкт (7129). Та наразі триває строк у 14 днів для надходження альтернативних проєктів законів. Далі він (7129) може бути розглянутий відповідно до Регламенту ВРУ", – підкреслив він.

Тобто за процедурою розгляду першого, другого читання та в цілому.

За його словами, законопроєкт передбачає "можливість дистанційної форми не як основної. Та має чіткі обмеження та запобіжники для використання такої форми роботи".

Відповідно до ст. 4 проєкту, "до порядку денного дистанційного засідання не можуть включатися питання про внесення змін до Конституції України, дострокового припинення повноважень президента України, питання укладення миру та пов’язаних з цим питань, проєктів актів Верховної Ради, необхідність прийняття яких випливає з укладених мирних угод".

Документ про дистанційне голосування також передбачає, що "в разі введення в Україні воєнного стану засідання Верховної Ради України можуть проводитися віддалено, в режимі відеоконференції (дистанційні засідання), зі здійсненням відеофіксації народних депутатів України, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі в такому засіданні". Це вказано в пояснювальній записці.

При цьому відкритість і гласність дистанційного засідання забезпечуватиметься шляхом його прямої трансляції по телебаченню і радіо, на офіційному вебсайті Верховної Ради України, а також в інший спосіб, що не суперечить законодавству (крім випадку проведення закритого дистанційного засідання).

Передбачається, що під час дистанційного засідання проводиться голосування шляхом підняття руки із зазначенням народним депутатом України позиції "за", "проти" або "утримався". Після кожного голосування народного депутата України визначений Лічильною комісією представник з її складу повідомляє про те, що волевиявлення народного депутата України зафіксовано.

Після завершення голосування всіма народними депутатами України, які беруть участь у дистанційному засіданні Верховної Ради України в режимі відеоконференції, голова Лічильної комісії або визначений Лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за законопроєкт.