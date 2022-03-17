Після досягнення мирної угоди війна з РФ не закінчиться, - Подоляк

Узгодження спірних моментів потенційної угоди між Україною і Росією може зайняти від трьох днів до півтора тижня. Про це в інтерв'ю wiadomosci.wp.pl розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише "Ліга".

"Після досягнення миру ми створимо міцний кордон і будемо ставитися до Росії так холодно, як на те заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас", - зазначив Подоляк.

За його словами, в переговорах беруть участь не лише Росія та Україна, а й – опосередковано – наші партнери, зокрема і Польща.

Подоляк зазначив, що в такій угоді Україна хоче детально прописати конкретний план виведення російських військ, "юридично це вивірити й отримати підтримку наших партнерів".

Після цього, на думку радника голови ОП, у Росії "не залишиться іншого вибору, окрім як почати негайний відступ своїх збройних сил".

"Після підписання угоди Віденська конвенція набуде чинності для обох сторін. Вона чітко говорить, що мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть свої війська з території противника", – додав чиновник.

За його словами, на перший раунд перемовин Росія прийшла з багатьма бажаннями, більшість з яких вже не розглядаються зараз, а "останнім часом російська делегація різко пом’якшилась".

"Тепер вони об’єктивніше судять про навколишній світ і поводяться дуже правильно. Немає ні хамства, ні грубості, притаманних російській владі. Звісно, їхній світогляд спотворений власною пропагандою: 70-80% росіян, у тому числі ті, хто бере участь у переговорному процесі, вірять у пропагандистські міфи", – відзначив Подоляк.

Щодо результату угоди, перемовник каже, що вона може лише завершити гостру фазу конфлікту "і дозволити нам перейти до оплакування всіх загиблих і відбудови країни".

"Але я сумніваюся, що війна для українців на цьому закінчиться... Росія була і буде агресором. Експансія — їхня єдина ідеологія, і, звичайно, вони не збираються від неї відмовлятися. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику", – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times опублікувало драфт мирової угоди між Україною і РФ. Подоляк назвав її не більш як чернеткою, котра демонструє позиції Росії та зазначив, що українська сторона підтверджує лише припинення вогню; виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн.