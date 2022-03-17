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Україна закликає країни ЄС до повної торговельної блокади Росії, – Кубраков

Йдеться про закриття всіх портів для російських, а також пов’язаних з ними компаній та закриття доступу до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників. 

Україна закликає країни ЄС до повної торговельної блокади Росії, – Кубраков

Міністерство інфраструктури України закликає країни ЄС прийняти низку системних рішень, які заблокують торгівлю з Росією як країною-терористом. Про це повідомив міністр Олександр Кубраков.

За його словами, йдеться про закриття усіх портів для російських, а також пов’язаних з ними компаній та закриття доступу до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників. 

“Ми знаємо, що на рівні Єврокомісії та більшості країн ЄС до цих рішень готові. Зокрема, Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з Білорусі та Росії - однак є низка країн, які не готові йти на такі кроки”, - сказав він.

Наприклад, за словами Кубракова, основний аргумент керівництва Німеччини полягає в тому, що Росія постачає в країну продукти та вугілля.

У відповідь на це міністр інфраструктури України навів своєму німецькому колезі Фолькеру Віссінґу приклад України, якій у надскладних умовах вдалось успішно перебудувати логістику постачання вугілля — зокрема, закуповуючи його в країн Латинської Америки, Азії, Африки. 

“Це не критична проблема, яку не можна було б вирішити. Особливо для першої економіки Європи. І я відчуваю, що прогрес є, наші аргументи чують”, - зазначив Кубраков.

Водночас міністр Кубраков підкреслив, що антиросійська коаліція міцнішає завдяки країнам, які знають, що таке радянська окупація та російський цивілізаційний вибір.

“Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Болгарія розуміють, що Україна захищає наразі не лише свої, але і їхні кордони. Саме через посилену роботу очільників цих країн на міжнародній арені тиск на окупанта в Європі та світі як ніколи високий”, - підсумував він.

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