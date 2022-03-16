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Подоляк про публікацію FT "мирової угоди" з РФ: "Чернетка, яка демонструє запит російської сторони"

"Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн". 

Подоляк про публікацію FT "мирової угоди" з РФ: "Чернетка, яка демонструє запит російської сторони"
Михайло Подоляк
Фото: скріншот відео

Радник голови Офісу президента, член перемовної групи Михайло Подоляк прокоментував оприлюднення Financial Times позицій "драфту" мирної угоди, що нібито обговорюється між Україною та РФ.

У Twitter він зазначив, що викладені журналістами дані є чернеткою.

"Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн", – підкреслив він.

Журналісти у своєму тексті писали про 15 пунктів, серед яких – оголошення Києвом про відмову вступу до НАТО та обіцянки не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння. 

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