Місце операції з ліквідації техніки супротивника не називається.

40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта оприлюднила фотографії знищеної техніки ворога.

Військові з цієї бригади завдали удару по ворожим позиціям 16 березня, йдеться у повідомленні в Facebook.

Корегування здійснювалося за допомогою БпАК – українського безпілотного авіаційного комплексу, призначеного для розвідки.

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Нагадаємо, на одному із напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора.