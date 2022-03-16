40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта оприлюднила фотографії знищеної техніки ворога.
Військові з цієї бригади завдали удару по ворожим позиціям 16 березня, йдеться у повідомленні в Facebook.
Корегування здійснювалося за допомогою БпАК – українського безпілотного авіаційного комплексу, призначеного для розвідки.
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Нагадаємо, на одному із напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора.