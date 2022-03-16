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40 бригада оприлюднила фото знищеної ворожої техніки: вогонь корегували за допомогою авіакомплексів українського виробництва

Місце операції з ліквідації техніки супротивника не називається. 

40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта оприлюднила фотографії знищеної техніки ворога.

Військові з цієї бригади завдали удару по ворожим позиціям 16 березня, йдеться у повідомленні в Facebook.

Корегування здійснювалося за допомогою БпАК – українського безпілотного авіаційного комплексу, призначеного для розвідки. 

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Нагадаємо, на одному із напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора.

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