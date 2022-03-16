Збройні сили України знищили ворожі гелікоптери в окупованому аеропорту Херсонської області.
Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
Українські військові також знищили іншу техніку окупантів, яка була на летовищі, повідомляє CNN. Обстріл здійснили о 13.42, його зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу.
Нагадаємо, вночі 16 березня військові 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили гаубичний дивізіон російських військ, що розташовувався на залізничному вокзалі у Тростянці Сумської області.
У ніч на 16 березня українська протиповітряна оборона знищила російський літак Су, який обстрілював ракетами Чернігів.