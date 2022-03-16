Збройні сили України знищили ворожі гелікоптери в окупованому аеропорту Херсонської області.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Українські військові також знищили іншу техніку окупантів, яка була на летовищі, повідомляє CNN. Обстріл здійснили о 13.42, його зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу.

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: ЗСУ

Нагадаємо, вночі 16 березня військові 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили гаубичний дивізіон російських військ, що розташовувався на залізничному вокзалі у Тростянці Сумської області.

У ніч на 16 березня українська протиповітряна оборона знищила російський літак Су, який обстрілював ракетами Чернігів.