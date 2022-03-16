Україна здобула повну перемогу в справі проти Росії в Міжнародному суді ООН: РФ зобовʼязали негайно припинити вторгнення

Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів щодо РФ у справі про розвʼязану нею війну в Україні.

Про це повідомляють президент України Володимир Зеленський і Держспецзвʼязку.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – написав президент.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

"Негайно припинити військові операції, які почалися на території України в лютому 24 лютого 2022 року. Забезпечити, що будь-які військові чи регулярні збройні підрозділи, а також інші організації чи особи, які контролюються РФ, не будуть вживати кроків для продовження військової операції", – йдеться в повідомленні Держспецзвʼязку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що рішенням суду на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися.

"13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай). Це потужний результат, який додає ваги рішенню. Рішення Суду є юридично зобов’язувальним відповідно до норм міжнародного права. Рішення стане точкою відліку для інших юридичних і політичних оцінок російської агресії. Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ та припинити агресію", – написав він у Facebook.

Міжнародний суд є головним судовим органом ООН. Він вирішує суперечки між державами. Притягувати до відповідальності людей, винних у війні в Україні, має Міжнародний кримінальний суд, пише "Радіо Свобода".

У позові України зазначено, що Росія під час війни в Україні порушила конвенцію про геноцид.

Водночас юристи зазначають, що юрисдикції стосовно агресії РФ міжнародні суди, зокрема і ООН, не мають. Притягненням до відповідальності за агресію займається Рада Безпеки ООН, де РФ має право вето.